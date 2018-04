Pearl Jam lança linha de camisas em homenagem à Copa do Mundo

Pearl Jam lança linha para Copa

No clima da Copa do Mundo que se aproxima, o Pearl Jam lançou uma linha com 13 camisas que remetem a seleções.

Os países contemplados são Argentina, Brasil, Inglaterra, França, Alemanha, México, Portugal Espanha, Chile, Irlanda, Itália, Holanda e Estados Unidos.

Em relação aos cinco últimos, serve como prêmio de consolação, já que não se classificaram para a Copa. Perfeito para torcedores do Pearl Jam.

Brasil

Créditos: Divulgação

Chile

Créditos: Divulgação

França

Créditos: Divulgação

Alemanha

Créditos: Divulgação

Irlanda

Créditos: Divulgação

Itália

Créditos: Divulgação

México

Créditos: Divulgação

Argentina

Créditos: Divulgação

Holanda

Créditos: Divulgação

Estados Unidos

Créditos: Divulgação

Inglaterra

Créditos: Divulgação

Portugal

Créditos: Divulgação

Pearl Jam lança linha de camisetas em homenagem à Copa do Mundo

Créditos: Divulgação

Fonte: Vírgula UOL