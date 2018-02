PDT de olho em Percival

O presidente do PDT de Mato Grosso, deputado estadual Zeca Viana, convidou o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Rondonópolis, Percival Muniz, para filiar na sigla e ser candidato ao governo do Estado. Percival foi tirado do comando do PPS na semana passada pelo presidente nacional da sigla, Roberto Freire. O dirigente nacional deu o comando do partido em Mato Grosso para o secretário de Estado de Educação, Marco Marrafon. Homem de confiança do governador Pedro Taques (PSDB), Marrafon será candidato a deputado federal nas eleições deste ano com as bençãos do governador.