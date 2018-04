PC Siqueira e Cauê Moura participam de clipe do MadHouse em Ibiza

(Foto: reprodução/vídeo) PC Siqueira e Cauê Moura em clipe do MadHouse

Leia maisDe Leonardo a Galvão, filhos de famosos que são youtubersPeruano que veio ao Brasil conhecer youtubers completa um mês em …

Os youtubers famosos PC Siqueira e Cauê Moura deram às caras no novo clipe do duo paulistano MadHouse, No More (Goodbye), lançado recentemente.

Gravado em Ibiza, o vídeo mostra os cantores Lio Junior e Thiago Casarejos atuando em cima de rochas e cenários paradisíacos da ilha enquanto usam roupas que remetem à era medieval. PC Siqueira e Cauê Moura aparecem curtindo uma festa noturna e bebendo uns bons drinks.

“O clipe é uma celebração à ilha de Ibiza e suas nuances. Temos a noite, impressa ali por um ambiente de festa, temos o lado praia e o dia ensolarado de verão, e o lado místico, misterioso e noturno em outro aspecto que não o das baladas. Além, claro, de uma bailarina e um cigano guitarrista de Flamenco para homenagear a cultura da Espanha”, diz Lio Junior, que assina a direção geral do vídeo.

Conhecidos por fazerem um som hard rock e glam rock, No More (Goodbye) marca a imersão definitiva do MadHouse na música pop.

O duo fará pocket shows nos dias 15 e 29 de abril no Paris 6 Burlesque, em São Paulo.

Confira o clipe:

Fonte: Vírgula UOL