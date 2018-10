Paula Santisteban lança disco com última produção de Miranda

Paula Santisteban por Bob Wolfenson

Leia maisEmicida, Tom Zé e Hermeto estão entre atrações do MIMOShakira mostra que o ouro e a latinidade estão em nós

Último trabalho produzido por Carlos Eduardo Miranda (1962-2018), a cantora Paula Santisteban lança seu disco de estreia, homônimo, na Unibes Cultural, nesta quarta (24).

““O processo todo foi profundo e simples. A cada estímulo que dava, a resposta ia além da esperada, para chegar no mais simples, no mais sutil, no mais espaçoso, no mais livre – como a melhor música deve ser”, afirmou Miranda, em entrevista para o making of das gravações.

“A Paula está cantando pura e simplesmente com a alma, ela não está interpretando nada, ela não é uma cantora intérprete, é uma cantora de pura expressão”, disse.

Acompanhada por Eduardo Bologna (guitarra), Eric Budney (baixo), Daniel de Paula (bateria) e Marcos Romera (piano Rhodes), Paula mostra composições próprias em parceria com Bologna, e outras de autores como Tim Bernardes, Tchello Palma e Fabio Góes, além de versões inéditas de Elliot Smith, Caetano Veloso, Lô Borges, Roberto Carlos e Erasmo Carlos.

As gravações ocorreram em São Paulo e Rio de Janeiro e o processo ecoa a era analógica. Quase tudo foi gravado em takes inteiros, sem edição, sem overdubs, sem efeitos ou nada que transformasse o som dos instrumentos originais ou que ressaltasse um instrumento em relação ao outro, como se o ouvinte pudesse estar no mesmo ambiente que os músicos. Nesse sentido, o papel de Miranda foi muito além do que se espera de um mero produtor fonográfico.

“Ele foi como um guru, um guia de amor o tempo todo, trazendo o caminho certo de tudo”, afirmou Paula. A cantora Tiê fará uma participação especial.

O disco foi masterizado nos Estados Unidos por Greg Calbi (Paul McCartney, Bob Dylan, David Bowie e John Mayer) e a foto da capa é do fotógrafo Bob Wolfenson. “Paula Santisteban” está disponível nas plataformas digitais pela Warner Music.

Uma hora antes do show, Paula Santisteban conversará com o jornalista e diretor artístico Alexandre Matias sobre a gravação do disco e revelará um pouco da história dos bastidores do álbum.

SERVIÇO

Show: Paula Santisteban

Data: 24 de outubro (quarta)

Horário: 20h

Local: Teatro da Unibes Cultural

Endereço: Rua Oscar Freire, 2.500 – São Paulo/SP (ao lado da estação Sumaré do Metro)

Ingressos: R$40 (inteira) / R$20 (meia)

Venda: https://www.sympla.com.br/paula-santisteban—teatro-da-unibes-cultural__381105

Capacidade: 286 lugares

Informações: (11) 3065-4333

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Artistas novos que você precisa ouvir agora – Letrux

Letrux

Créditos: Antonio Brasiliano

Tássia Reis

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Gloria Groove

Gloria Groove

Créditos: Divulgação

Xenia França

Créditos: Thomas Artuzzi

Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

Muntchako

Muntchako

Créditos: Ferreira Maia

ATTOOXXA

ATTOOXXA

Créditos: Rafael Ramos

Verônica Ferriani

Créditos: Ivan Silva e Elena Moccagatta

Laura Lavieri

Créditos: Karin Santa Rosa

Djonga

Djonga

Créditos: Divulgação

Geo

Créditos: Divulgação

Alt Niss

Créditos: Marina Bernardo

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Drik Barbosa

Créditos: Thiago Teotônio

Souto MC

Créditos: Marcelo Martins

Juyè

Juyè

Créditos: Divulgação

Marina Decourt

Marina Decourt

Créditos: Divulgação

Negro Léo

Créditos: Rafael Meliga

JuPat

JuPat

Créditos: Anna Júlia Santos

Qinho

Créditos: Gabriela Perez

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Luiza Lian

Créditos: Bruno Moya com a Filmes da Diaba

Ema Stoned

Créditos: Divulgação

Phillip Nutt

Créditos: Divulgação

Ana Chonps

Créditos: Reprodução/Facebook

Ayrton Montarroyos

Créditos: Jonatas Marques

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Brisa Flow

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

ATR

Créditos: Guilherme Di Curzio

Bivolt

Créditos: Divulgação

Gloria Groove

Gloria Groove

Créditos: Divulgação

Mahmundi

Créditos: Divulgação

Papisa

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Juyè

Créditos: Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tika

Tika

Créditos: Divulgação

Juyè

Créditos: Reprodução/Facebook

Rincon Sapiência

Créditos: Renato Stockler

Camila Garófalo

Créditos: Divulgação

Xenia França

Créditos: Tomas Arthuzzi/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Larissa Isis/Divulgação

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Senzala Hi-Tech

Créditos: Bob Donask/Divulgação

As Bahias e a Cozinha Mineira

Créditos: Divulgação

Russo Passapusso

Créditos: Divulgação

Carne Doce

Créditos: Reprodução/Facebook

Djonga

Créditos: Divulgação

Xênia França

Créditos: Reprodução

MC Linn da Quebrada

Créditos: Bianca Alcantara

Letrux

Créditos: Sillas Henrique

Djonga

Créditos: Divulgação

niLL

niLL

Créditos: Divulgação

Baleia

Créditos: Bruno Mello/Divulgação

Nomade Orquestra

Créditos: Divulgação

Saulo Duarte

Créditos: José de Holanda/Divulgação

Lineker

Créditos: Gustavo Lemos/Reprodução/Facebook/Divulgação

Boogarins

Créditos: Divulgação

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Rincon Sapiência

Créditos: Divulgação

Rico Dalasam

Créditos: Divulgação

Sabrina Malheiros

Créditos: Renata Ferro

Murilo Sá

Créditos: Luana Schwengber

Ava Rocha

Créditos: Ana Alexadrino/Divulgação

Mulamba

Créditos: HAIstudioReprodução/Facebook/Divulgação

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

Bombay Groove

Créditos: Divulgação

Omulu

Créditos: Divulgação/Glaucia Mayer

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Ayrton Montarroyos

Ayrton Montarroyos

Créditos: Lucas Silvestre

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Raffa Moreira

Raffa veste moletom FERNVNDX Clothing

Créditos: LAB 8 Produções — com Rafael Fernando

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Jonas Sá

Créditos: Reprodução/Facebook

As Bahias e A Cozinha Mineira

Créditos: Reprodução/Facebook

Senzala Hi-Tech

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Alice Caymmi

Créditos: I Hate Flash/Divulgação

Leo Justi

Créditos: Reprodução/Facebook

Meno Del Picchia

Créditos: Divulgação

Zé Pi

Créditos: Jonas Tucci

Liniker e os Caramelows

Liniker faz sucesso na MPB atual

Créditos: Gabriel Quintão

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Coruja BC1

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Rico Dalasam

Créditos: Gabriel Quintão

Banda Bike

Créditos: Gabriel Rolim/Divulgação

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Rafael Castro

Créditos: Juka Tavares e Thany Sanches

Xênia França

Xênia França

Créditos: Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Alice Caymmi

Créditos: Jonas Tucci/Reprodução/Facebook

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker

Créditos: Gabriel Quintão

Mulamba

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Divulgação

Mulamba

Créditos: Lucas Costa/Reprodução/Facebook/Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Lineker

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Lineker

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Xênia França

Xênia França

Créditos: Reprodução

Ava Rocha

Créditos: Ana Alexadrino/Divulgação

Mahmundi

Mahmundi

Créditos: Reprodução

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Xênia França

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Camila Garófalo

Créditos: Vitor Jardim/Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Jéssica Fulganio

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Alessandra Duarte

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Elke Lamers

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

niLL

Créditos: David Santos

Geo

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Souto MC

Créditos: Izabela Milita

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Luedji Luna

Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

Juyè

Créditos: Reprodução/Facebook

Juyè

Créditos: Reprodução/Facebook

Artistas novos que você precisa ouvir agora – Letrux

Letrux

Créditos: Antonio Brasiliano

Tássia Reis

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Gloria Groove

Gloria Groove

Créditos: Divulgação

Xenia França

Créditos: Thomas Artuzzi

Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

Muntchako

Muntchako

Créditos: Ferreira Maia

ATTOOXXA

ATTOOXXA

Créditos: Rafael Ramos

Verônica Ferriani

Créditos: Ivan Silva e Elena Moccagatta

Laura Lavieri

Créditos: Karin Santa Rosa

Djonga

Djonga

Créditos: Divulgação

Geo

Créditos: Divulgação

Alt Niss

Créditos: Marina Bernardo

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Drik Barbosa

Créditos: Thiago Teotônio

Souto MC

Créditos: Marcelo Martins

Juyè

Juyè

Créditos: Divulgação

Marina Decourt

Marina Decourt

Créditos: Divulgação

Negro Léo

Créditos: Rafael Meliga

JuPat

JuPat

Créditos: Anna Júlia Santos

Qinho

Créditos: Gabriela Perez

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Luiza Lian

Créditos: Bruno Moya com a Filmes da Diaba

Ema Stoned

Créditos: Divulgação

Phillip Nutt

Créditos: Divulgação

Ana Chonps

Créditos: Reprodução/Facebook

Ayrton Montarroyos

Créditos: Jonatas Marques

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Brisa Flow

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

ATR

Créditos: Guilherme Di Curzio

Bivolt

Créditos: Divulgação

Gloria Groove

Gloria Groove

Créditos: Divulgação

Mahmundi

Créditos: Divulgação

Papisa

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Juyè

Créditos: Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tika

Tika

Créditos: Divulgação

Juyè

Créditos: Reprodução/Facebook

Rincon Sapiência

Créditos: Renato Stockler

Camila Garófalo

Créditos: Divulgação

Xenia França

Créditos: Tomas Arthuzzi/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Larissa Isis/Divulgação

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Senzala Hi-Tech

Créditos: Bob Donask/Divulgação

As Bahias e a Cozinha Mineira

Créditos: Divulgação

Russo Passapusso

Créditos: Divulgação

Carne Doce

Créditos: Reprodução/Facebook

Djonga

Créditos: Divulgação

Xênia França

Créditos: Reprodução

MC Linn da Quebrada

Créditos: Bianca Alcantara

Letrux

Créditos: Sillas Henrique

Djonga

Créditos: Divulgação

niLL

niLL

Créditos: Divulgação

Baleia

Créditos: Bruno Mello/Divulgação

Nomade Orquestra

Créditos: Divulgação

Saulo Duarte

Créditos: José de Holanda/Divulgação

Lineker

Créditos: Gustavo Lemos/Reprodução/Facebook/Divulgação

Boogarins

Créditos: Divulgação

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Rincon Sapiência

Créditos: Divulgação

Rico Dalasam

Créditos: Divulgação

Sabrina Malheiros

Créditos: Renata Ferro

Murilo Sá

Créditos: Luana Schwengber

Ava Rocha

Créditos: Ana Alexadrino/Divulgação

Mulamba

Créditos: HAIstudioReprodução/Facebook/Divulgação

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

Bombay Groove

Créditos: Divulgação

Omulu

Créditos: Divulgação/Glaucia Mayer

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Ayrton Montarroyos

Ayrton Montarroyos

Créditos: Lucas Silvestre

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Raffa Moreira

Raffa veste moletom FERNVNDX Clothing

Créditos: LAB 8 Produções — com Rafael Fernando

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Jonas Sá

Créditos: Reprodução/Facebook

As Bahias e A Cozinha Mineira

Créditos: Reprodução/Facebook

Senzala Hi-Tech

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Alice Caymmi

Créditos: I Hate Flash/Divulgação

Leo Justi

Créditos: Reprodução/Facebook

Meno Del Picchia

Créditos: Divulgação

Zé Pi

Créditos: Jonas Tucci

Liniker e os Caramelows

Liniker faz sucesso na MPB atual

Créditos: Gabriel Quintão

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Coruja BC1

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Rico Dalasam

Créditos: Gabriel Quintão

Banda Bike

Créditos: Gabriel Rolim/Divulgação

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Rafael Castro

Créditos: Juka Tavares e Thany Sanches

Xênia França

Xênia França

Créditos: Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Alice Caymmi

Créditos: Jonas Tucci/Reprodução/Facebook

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker

Créditos: Gabriel Quintão

Mulamba

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Divulgação

Mulamba

Créditos: Lucas Costa/Reprodução/Facebook/Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Lineker

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Lineker

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Xênia França

Xênia França

Créditos: Reprodução

Ava Rocha

Créditos: Ana Alexadrino/Divulgação

Mahmundi

Mahmundi

Créditos: Reprodução

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Xênia França

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Camila Garófalo

Créditos: Vitor Jardim/Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Jéssica Fulganio

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Alessandra Duarte

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Elke Lamers

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

niLL

Créditos: David Santos

Geo

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Souto MC

Créditos: Izabela Milita

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Luedji Luna

Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

Juyè

Créditos: Reprodução/Facebook

Juyè

Créditos: Reprodução/Facebook

Mais galerias

Mimo 2018

Celebrating David Bowie

Shakira em São Paulo – 2018

Mais galerias

Mimo 2018

Celebrating David Bowie

Shakira em São Paulo – 2018

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-957230’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL