Paula Fernandes fará princesa em participação em ‘Deus Salve o Rei’

Paula Fernandes é a mais nova princesa a agraciar a novela “Deus Salve o Rei”.

Em uma participação especial, a sertaneja interpretará a princesa Beatriz e será apresentada por sua mãe, a rainha da Lúngria (Bia Sion), como uma alternativa para que Afonso consiga o empréstimo necessário para reerguer Montemor — o qual foi negado pelo conselho de Cália ao saber de seu noivado com a plebeia Amália. Um casamento político do qual a princesa Beatriz também se beneficiaria: ela está grávida de um plebeu, o que torna a criança ilegítima e inapta a ocupar o trono da Lúngria. Sem contar que se a história se espalhasse, nenhum nobre de Cália iria aceitar se casar com Beatriz.

“Se Montemor se unisse à Lúngria, por meio de um casamento, o conselho daria o empréstimo que Afonso tanto precisa e meu neto nasceria através de um casamento legítimo. Você continuaria tendo Afonso só para você, já que minha filha já está grávida e completamente apaixonada pelo tal capitão. Os dois seriam casados apenas no papel”, a rainha proporá à Amália quando a plebeia for até ela em busca de conselhos.

E aí, empolgado para a estreia de Paula Fernandes como atriz?

Fonte: Vírgula UOL