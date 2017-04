Paul McCartney fará shows em Porto Alegre, BH, Salvador e SP, diz jornal

A turnê de Paul McCartney no Brasil ganhou datas e locais. O ex-beatle se apresentará em Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte e Salvador. As informações foram divulgadas pelo jornal Destak.

De acordo com a publicação, os shows serão no Beira-Rio (POA), em 12 de outubro, Allianz Parque (SP), em 15 de outubro, Mineirão (BH), em 17 de outubro, e Fonte Nova (Salvador), em 20 de outubro. A pré-venda começa nesta sexta-feira (28), para clientes do cartão ELO, indo até o dia 1º de maio, quando abre apenas para membros de fã-clubes. A partir do dia 2, público geral.

Paul McCartney vem ao Brasil com tour para comemorar o aniversário de 50 anos do Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, um dos mais emblemáticos álbuns dos Beatles. Essa será a primeira vez que ele se apresentará na Bahia.

Fonte: Vírgula UOL