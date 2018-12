Paul McCartney confirma dois shows no Brasil: ‘Não posso esperar para voltar’

(Foto: divulgação) Paul McCartney

Paul McCartney está voltando ao Brasil. O ex-Beatle confirmou dois shows no país em março de 2019. O primeiro acontece dia 26 no Allianz Parque, em São Paulo, e o segundo dia 30 no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

O músico trará ao Brasil a turnê The Freshen Up Tour, que divulga o recente álbum Egypt Station, lançado em 2018. As apresentações também relembram grandes clássicos de sua carreira solo e hits dos Fab Four, é claro!

“Eu não posso esperar para voltar ao Brasil. O público é sempre incrível, o que o torna muito especial para nós”, diz Paul em comunicado de imprensa. “Nós renovamos o show desde a nossa última visita e estamos animados para apresentar algumas de nossas novas músicas do novo álbum, bem como as músicas que sempre amamos tocar. Queremos ver vocês, queremos nos divertir e nos divertir com vocês novamente!”, conclui.

Ingressos para ambos os shows estarão à venda a partir desta quinta, 6 de dezembro, através do site premier.ticketsforfun.com.br, pelas bilheterias oficiais (Credicard Hall e Estádio Couto Pereira – sem taxa de conveniência) e nos pontos de venda espalhados pelo país.

Veja também: ‘Paul McCartney, o músico mais buena onda’:

1 – Brother do Michael

Pra início de conversa, Paul era amigo do rei do pop, Michael Jackson. Até gravaram as músicas “Say Say Say” e “The Girl Is Mine”. Que dupla!

Créditos: Reprodução

Brother do Michael

Olha aí como eles eram amigos

Créditos: Reprodução

2 – Marijuana não mais

Em recente entrevista ao The Daily Mirror, Paul disse que parou de fumar maconha para não dar mau exemplo aos seus filhos e netos. É um cara que pensa nos outros

Créditos: Reprodução

Marijuana não mais

Agora, ao invés de fumar ele toma uma taça de vinho ou uma boa margarita

Créditos: Reprodução

3 – Amigo dos bichinhos

Quando tocou em Goiânia, em 2013, ele conquistou vários gafanhotos e grilos, que insistiam em ficar junto a ele, e olha que eram muitos.

Créditos: Reprodução

Amigo dos bichinhos

Dá uma olhada nos grilinhos fofinhos

Créditos: Reprodução

4 – Só anda com os bons

No clipe de “Queenie Eye”, Paul chamou vários amigos superstars, entre eles Johnny Depp (foto), Meryl Streep, Chris Pine, Jude Law e Kate Moss. Quem mais tem essa moral, hein?

Créditos: Reprodução

5 – Sem limites

O cara tem um pulmão dos Deuses. Faz shows de três horas de duração, sem pausa e só para porque o local tem horário pra fechar, senão ele iria beeem mais longe.

Créditos: Reprodução

6 – #BFF do Kanye West

Paul compôs a música “Only One” com o rapper Kanye Weste e disse que foi quase igual quando compunha com John Lennon. Ele ainda se inspirou em “Let It Be”. É o amigão de todos!

Créditos: Reprodução

7 – Quer que o Oasis volte

O cantor foi mais um que engrossou o coro de “Volta Oasis”. “Como muitos irmãos, eles são loucos. Mas seria bom se eles voltassem a tocar juntos”, disse ele.Ps: quem está na foto com Paul, é o Noel Gallagher e o Paul Weller

Créditos: Reprodução

8 – Paul Cobain

Paul nunca será Kurt Cobain, e Kurt nunca será Paul. Mas um dia, o ex-beatle sentiu o gostinho do que é ser um Nirvana e tocou ao lado de Dave Grohl, Krist Novoselic e Pat Smear em um show da turnê “Out There”. Que moral!

Créditos: Reprodução

9 – Nem se importa de levar uns tombinhos

No show que fez no Morumbi, em São Paulo, em 2010, Paul levou um tombo (ai!) ao sair do palco, mas levantou rapidinho e manteve sua pose de majestade da música forever.

Créditos: Reprodução

11 – Quase parente do Ross

Talvez você não saiba, mas Paul foi convidado para participar de Friends (mas não rolou porque ele estava muito ocupado). Na série, ele seria o pai da namorada britânica de Ross.

Créditos: Montagem/Rafael Araújo

10 – Na turma da Mônica

Paul é tão querido, mas tão querido, que até personagem do Chico Bento ele virou um dia. Saca só a tirinha:

Créditos: Reprodução

