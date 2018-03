Patricinha TBM Samba @mosteiro

Os cuiabanos que têm samba no pé marcaram presença no Patricinha também Samba, no Mosteiro Bar, neste ultimo sábado (17). Festa que já é conhecida pelos sul-mato-grossenses ganhou versão “SUNSET”, em Cuiabá. Com muita animação, as “patricinhas” mostraram que sabem sambar.

O evento contou com gente bonita, bar com preços acessíveis e muita música. A festa rolou a noite toda com os artistas Miagy, Sambaxé e Victor e Vagner, Whashington Lero Lero, Mamão com Açucar e Raul Fortes. Eventos sunset têm sido “a pedida” do momento, ocasião em que os participantes conseguem curtir por mais tempo a festa e se “alongam” para outras casas noturnas, caso a animação ainda continue.

Veja, abaixo, o que rolou no Patricinha também Samba versão Sunset. Realização Casa de Festas/ Ricardo Matins e Willian Kouros