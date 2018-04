Patinho de borracha pode carregar bactéria mortal

Cientistas encontraram bactérias e fungos nos brinquedos

Um estudo feito em conjunto com cientistas suíços e norte-americanos descobriu que o patinho de borracha usado como brinquedo durante o banho de crianças é um objeto perfeito para a proliferação de bactérias responsáveis por infecções nos olhos, ouvido e estômago.

Segundo publicado no New York Times, os pesquisadores encontraram contaminação em quatro a cada cinco brinquedos de borracha. Entre as bactérias identificadas, o grupo encontrou a Pseudomonas aeruginosa, a mesma que causa infecções hospitalares e que pode levar à morte. O estudo também encontrou fungos dentro dos brinquedos.

Embora parte das bactérias encontradas nos brinquedos de borracha usados no banho ajudem no fortalecimento so sistema imunológico das crianças, oferecem risco de problemas graves. A pesquisa identificou 75 milhões de células de bactérias por centímetro quadrado nos patos de borracha.

Batom

Ao compartilhar o seu batom ou pegar emprestado o batom de uma amiga, você corre o risco de pegar (ou transmitir) doenças como sapinho, clamídia e herpes.

Créditos: Reprodução/Tumblr

Batom

Nem sempre a pessoa que é portadora do vírus que causa herpes, manifesta os sintomas, por isso você não está 100% segura nunca.

Créditos: Reprodução/Tumblr

Olhos

Compartilhar rímel, lápis, delineador, sombras e seus devidos pincéis também pode dar alguns probleminhas para a sua saúde.

Créditos: Reprodução/Tumblr

Olhos

O risco mais comum é o de pegar conjuntivite, mas coisas mais sérias, como problemas nas córneas, também podem acontecer.

Créditos: Reprodução/Tumblr

Pele

Dividir sua base, corretivo, pó, blush e outras coisas para a pele também podem causar doenças, como é o caso da foliculite, cujos principais sintomas são erupções na pele, que podem facilmente ser confundidas com espinhas.

Créditos: Reprodução/Tumblr

Pele

Esses tipos de doenças infecciosas são transmitidas mais facilmente se houver alguma ferida visível na pele da pessoa.

Créditos: Reprodução/Tumblr

Pele

Apesar disso, como a pele, por si mesmo, já é rica em bactérias e fungos, mesmo que não exista uma lesão visível, existe o risco de pegar ou transmitir uma infecção.

Créditos: Reprodução/Tumblr

Dicas de higiene

Alguns cuidados simples podem garantir a higiene da sua maquiagem, como lavar os seus pincéis a cada 10 dias com shampoo neutro, e evitar deixar a sua make em contato com coisas sujas, como dinheiro e documentos.

Créditos: Reprodução/Tumblr

Dicas de higiene

Preferir pincéis a esponjas na hora de fazer a pele também acaba sendo uma boa, pois as segundas acumulam muito mais bactérias.

Créditos: Reprodução/Tumblr

Dicas de higiene

Quando você for fazer a maquiagem num salão de beleza, se lembrar de levar seus próprios pincéis.

Créditos: Reprodução/Tumblr

Fonte: Vírgula UOL