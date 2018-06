Pastor é devorado por crocodilo durante batismo dentro de lago

(Foto: reprodução/Borkena)

Doche Eshete, um pastor protestante foi morto por um crocodilo neste domingo, 3, em Arba Minch, na Etiópia, enquanto realizava o batismo de fiéis dentro do lago Abaya.

Segundo o site Borkena, Eshete estava dentro da água batizando a segunda pessoa do dia quando foi surpreendido pelas costas por um enorme crocodilo. O réptil o mordeu nas pernas, nas costas e nas mãos.

Os 80 fiéis que estavam presentes ainda conseguiram impedir que o crocodilo levasse o corpo do pastor para o fundo do lago, mas ele acabou morrendo. Tenso!

Os maiores jacarés e crocodilos do mundo:

Fonte: Vírgula UOL