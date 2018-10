Passageiros presos em Guarulhos com 43 quilos de cocaína

A Polícia Federal prendeu dois passageiros tentando embarcar com cocaína em voos internacionais no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O primeiro passageiro, um brasileiro de 28 anos, tentava ir para Joanesburgo, na África do Sul.

Ao ser abordado no fila de controle migratório, demonstrou nervosismo, sendo conduzido para abordagem.

Os policiais solicitaram à companhia aérea para separar as bagagens para revista quando encontraram quase 9 quilos de cocaína escondidos no fundo falso de uma mala.

A segunda prisão foi de uma brasileira de 28 anos, que tentava embarcar para Lisboa, em Portugal. Os policiais identificaram substâncias escondidas dentro de duas malas durante a vistoria no raio-x no porão de bagagem do avião.

A proprietária das malas foi localizada no portão de embarque, sendo levada para perícia da bagagem.

Os policiais encontraram 34 quilos de tijolos de cocaína. Os dois foram presos, e responderão por crime de tráfico internacional de drogas. Os nomes dos detidos não foram revelados pela polícia.

Fonte: Agência Brasil