Passageiro fedido causa vômito coletivo em voo e avião faz pouso de emergência

Tripulação tentou controlar situação colocando o homem no banheiro, mas avião teve que pousar para retirada do passageiro

Um avião teve que fazer pouso de emergência por conta do odor corporal de um passageiro que afetou toda aeronave fazendo com que outros passageiros começassem a vomitar durante a viagem. O voo partiu da Holanda e tinha destino às ilhas Canárias. O avião pousou em Portugal para que o homem pudesse ser removido da aeronave. As informações foram publicadas no site Mirror.

O homem estava exalando um cheiro tão forte que a tripulação o colocou no banheiro para tentar melhorar a situação dos demais passageiros.

Fonte: Vírgula UOL