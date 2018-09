Passageiro é obrigado a dirigir Uber porque motorista estava bêbado demais

O indiano Surya Oruganti teve que dirigir ele próprio o Uber que pediu para ir para casa, na última semana. O motivo? O motorista estava tão alcoolizado que desmaiou no banco do passageiro.

Segundo o site Daily Mail, Surya pediu um carro saindo do Aeroporto Internacional Bengaluru. Quando o motorista chegou, ele percebeu que não era o mesmo homem da foto do aplicativo, mas o carro batia com as informações. Ele decidiu entrar no veículo assim mesmo, mas logo se deu conta que o condutor estava tonto e dirigindo de maneira estranha. Ele pediu que ele parasse o carro no acostamento e decidiu ele mesmo dirigir até sua casa.

Surya tirou uma foto do motorista dormindo durante a corrida e postou junto com uma reclamação ao Uber. “A viagem de volta do aeroporto não foi exatamente como eu imaginava. O motorista estava bêbado. Eu tive que dirigir até minha casa. Foto do condutor desmaiado ao meu lado. Vocês precisam arrumar isto, Uber”, escreveu o indiano. A empresa pediu os dados de Surya para entrar em contato e respondeu dizendo: “isto é preocupante”.

Fonte: Vírgula UOL