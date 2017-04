Passageiro é atacado por escorpião durante voo nos Estados Unidos

Leia mais

Um passageiro foi atacado por um escorpião durante o voo da United Airlines que saiu de Houston e foi até Calgary, Canadá, no último domingo (9). As informações são do site TMZ.

De acordo com a publicação, Richard Bell estava viajando tranquilamente quando o animal surgiu no topo de sua poltrona e o picou. A tripulação acionou um médico assim que o avião chegou ao seu destino. O trecho, em média, tem 4 horas de duração.

A United Airlines afirmou que o passageiro não corre risco de vida.

É a segunda vez que a companhia enfrenta esse tipo de ocorrência. Em 2007, um homem foi picado duas vezes no voo que saiu de São Francisco, na Califórnia, para a cidade de Stowe, no Estado de Vermont. Ele também sobreviveu.

Fonte: Vírgula UOL