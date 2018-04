Passageiro de ônibus morre durante arrastão no Rio de Janeiro

Uma pessoa morreu hoje (1º) durante um arrastão na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na zona norte do Rio de Janeiro. A vítima, um homem de 33 anos, estava dentro de um ônibus que foi assaltado na altura do km 164, no bairro da Pavuna.

Policiais rodoviários federais, que participam da Operação Égide, de reforço no patrulhamento em rodovias federais, chegaram ao local e conseguiram prender três suspeitos de participarem dos roubos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com eles foram apreendidos vários celulares e relógios, além de um revólver calibre 38, com numeração raspada.

Dentro da arma, havia dois estojos de munição deflagrados. Ainda segundo a PRF, os três foram reconhecidos pelos passageiros do ônibus e pelo motorista. A Delegacia de Homicídios da capital investiga o caso. Não foram informados os nomes dos presos.

Fonte: Agência Brasil