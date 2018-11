Passageiras brigam com comissária e se recusam a tirar pés descalços de mesa de refeição em avião

Duas passageiras na China decidiram descansar durante o voo colocando os pés descalços no apoio de refeições da aeronave.

Os viajantes que estavam nas poltronas da frente reclamaram, já que não era possível reclinar o assento. Uma comissária foi chamada e pediu que elas retirassem os pés. Mas as mulheres se recusaram dizendo que eram dançarinas de balé e precisavam ficar com as pernas para cima.

Um passageiro filmou a discussão e disse ao site The Sun: “depois que reclamaram, tiveram a audácia de colocar os pés no descanço de braço da cadeira da frente. Elas ainda acusaram as pessoas de falta de empatia. Mas, o avião é um local público e você não pode fazer o que quiser e incomodar outras pessoas”.

Fonte: Vírgula UOL