Partidos e autoridades prestam condolências à família de Marisa Letícia

Após a confirmação da morte da ex-primeira dama Marisa Letícia, o PT divulgou nota de pesar em que chama a esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de “a primeira estrela do PT”, partido que ajudou a criar.

“Para sempre, Marisa Letícia viverá em nossos corações como a primeira estrela do PT. Foi ela quem costurou, com os retalhos que tinha em casa, nossa primeira bandeira”, diz a nota assinada pelo presidente do partido, Rui Falcão.

O PDT homenageou a esposa de Lula em uma nota assinada pelo presidente do partido, Carlos Lupi. “O nome de dona Marisa está gravado na recente história política do Brasil. Sua fibra e sua garra, seu amor ao país e sua mão estendida a cada brasileiro, é a maior prova de que, mesmo atacada pela intolerância e pelo preconceito de uma elite mesquinha e machista, desempenhou com honradez o papel que o povo escolheu para ela: a primeira-dama da nação”, disse Lupi em nome do partido.

Também em nota, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, destacou o papel de Marisa Letícia na trajetória do PT e do ex-presidente Lula. “É com grande pesar que recebo a notícia da morte da ex-primeira dama Marisa Letícia. Militante política, ela desempenhou um papel fundamental na criação do Partido dos Trabalhadores. Dona Marisa, companheira de Lula por mais de 40 anos, foi uma apoiadora incondicional durante os oito anos de governo do ex-presidente. Meus mais sinceros sentimentos à família, em especial ao Lula.”

A prefeitura de São Paulo e o governo do estado também prestaram condolências à família Lula pela morte da ex-primeira-dama. “Ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, filhos, parentes e amigos, [o prefeito João Doria] transmite os sentimentos de solidariedade e pesar em momento tão triste e difícil”, diz a nota da prefeitura paulistana. Já o governador Geraldo Alckmin transmitiu “profunda solidariedade e tristeza” pela morte de Marisa e expressou “sentimentos e orações ao ex-presidente Lula, aos seus filhos, familiares e amigos”.

Luto oficial

O presidente Michel Temer decretou luto oficial de três dias pela morte de Marisa Letícia e manifestou solidariedade a Lula e aos filhos e amigos da ex-primeira-dama.

*Colaborou Douglas Corrêa, do Rio de Janeiro

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br