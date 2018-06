Partida entre Egito e Rússia abre a segunda rodada da Copa do Mundo

Começou agora há pouco, pelo Grupo A, o jogo entre Rússia e Egito. A partida abre a segunda rodada da Copa do Mundo. A Rússia entra em campo para mostrar ao seu torcedor que a goleada de 5 a 0 contra a Arábia Saudita não foi um ponto fora da curva. Se vencer hoje (19), os donos da casa serão os primeiros classificados para as oitavas de final do torneio.

A Rússia perdeu Dzagoev, lesionado durante a partida contra os sauditas. Em seu lugar, joga Cheryshev, que entrou durante a partida contra os sauditas e marcou dois gols.

Do outro lado, o Egito precisa vencer para se manter forte na briga pela classificação. A derrota contra o Uruguai na primeira rodada tornou esta partida contra a Rússia decisiva. Um empate não elimina os “faraós” da Copa, mas dificulta a missão de buscar uma vaga na próxima fase. Reforçando o time hoje, o camisa 10 e craque do time, Mohamed Salah, faz sua estreia na Copa após se recuperar de uma lesão.

Fonte: Agência Brasil