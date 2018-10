Parte da Rodoviária de Brasília é interditada

Parte da Rodoviária do Plano Piloto de Brasília, onde se cruzam os eixos que formam o desenho urbanístico da cidade e onde há um grande número de terminais de ônibus urbanos, está interditada. Segundo nota da empresa de Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTrans), “quatro linhas de ônibus tiveram o embarque e desembarque alterado. As mudanças vigoram enquanto durarem os reparos técnicos no local”. Não foi informado data ou horário de retorno à normalidade.

A interdição começou na tarde de hoje (10) em parte do térreo da rodoviária, onde há embarque e desembarque de quatro linhas de ônibus. “Os passageiros das linhas 620.1 e 0.620, que vão para Planaltina, passam a embarcar no Eixinho L, ao lado da plataforma superior. Já os usuários que utilizam as linhas 2302 (Gama) e 2202 (Santa Maria), que são paradoras do BRT, podem embarcar no Eixinho W, entre o Conjunto Nacional e o Conic. Os passageiros que utilizam a Plataforma B, onde operam as demais linhas do BRT, continuam embarcando na mesma plataforma”.

O DFTrans não informou o motivo da interdição. A Agência Brasil solicitou informações à Defesa Civil, que repassou a demanda à Secretaria de Segurança Pública que, por fim, repassou à Subsecretaria de Relações com a Imprensa do Governo do Distrito Federal. Até a publicação deste texto, não houve retorno.

Fonte: Agência Brasil