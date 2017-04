Parques estaduais ficarão abertos para quem optou em ficar na capital neste feriadão

Os parques estaduais Zé Bolo Flô, Mãe Bonifácia e Massairo Okamura ficarão abertos neste feriadão, na Capital. Para quem optou em ficar em Cuiabá os espaços estarão abertos de sexta-feira (14) a domingo (16), das 6h às 18h.

De acordo com o gerente do parque Mãe Bonifácia, coronel da Polícia Militar Celso Benedito Pinheiro, acredita que essa é uma ótima oportunidade de confraternizar, se divertir, esquecer os problemas do cotidiano e contemplar a natureza.

“O feriado é um momento ideal para aliviar o estresse da rotina diária e nada melhor que visitar um desses parques para fazer um piquenique, encontrar os amigos e até fazer caminhada”.

Ele alerta que a população, entretanto, faça o uso consciente do parque, de maneira que evite a depredação do bem natural e físico das unidades. Os parques trazem vários indicadores de conservação, como uma fauna associada, espécies raras e árvores quase centenárias.

Pensando nisso, uma série de regras precisa ser seguida para que o ambiente continue cumprindo o seu papel biológico e social. Entre elas, está a restrição quanto aos animais domésticos, por oferecerem risco à fauna local.

Outro ponto importante destacado pelo gerente é que os animais não devem ser alimentados. Isso vale para os macacos, por exemplo, que não podem ingerir alimentos destinados a humanos.

A Sema orienta que as famílias precisam supervisionar as crianças, pois o espaço dos parques oferece diversas situações naturais que podem levar a quedas e ferimentos, como galhos secos e pontiagudos, pedras, buracos, animais silvestres, entre outras Isso vale para as trilhas, o parquinho e os banheiros.