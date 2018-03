Parque do Ibirapuera recebe festividades de encerramento do Ano Novo Chinêss

A partir das 15h o Parque do Ibirapuera será palco da festa de encerramento das festividades do Ano Novo chinês 2018. Pela terceira vez a festa terá o Festival das Lanternas Chinesas, no qual centenas de lanternas de diversas cores são colocadas no parque e acesas no final do dia para comemorar o encerramento do Ano Novo chinês. O evento que termina às 21h é organizado pelo o Instituto Confúcio na Unesp e apoiado pelo Consulado da China em São Paulo.

Com o objetivo de integrar cultura, arte e entretenimento para os visitantes do parque, o evento promete ser fiel à tradição chinesa trazendo danças típicas, apresentações musicais, artes marciais, aulas demonstrativas de caligrafia e língua chinesa, oficinas de danças , artesanato, estandes com demonstração de acupuntura e desfile de trajes típicos chineses.

O ponto alto das comemorações, previsto para as 19h20, será o desfile do Dragão e do Leão, que este ano será maior e com mais alegorias. Serão dois leões e um dragão gigantes. Segundo a mitologia chinesa, o Dragão foi um dos quatro animais sagrados convocados pelo deus criador, para participar da criação do mundo, junto com o unicórnio, a fênix e a tartaruga. Ele representa a energia do fogo, que destrói, mas permite o nascimento do novo. O Leão é considerado uma criatura guardiã, pois se acredita afastar os maus fluídos e atrair muita sorte, felicidade e prosperidade.

Para encerrar a festa, às 21h, haverá um show do cantor Su Yang, conhecido na China como um dos mais expressivos no segmento de "folk rock. Esta será a primeira vez do cantor no Brasil.

O Parque do Ibirapuera fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, na Vila Mariana.

Fonte: Agência Brasil