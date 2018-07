Parque da Disney inaugura área temática de ‘Toy Story’, em Orlando

A Toy Story Land foi inaugurada na última semana no parque Disney’s Hollywood Studios, em Orlando, nos Estados Unidos.

Woody, Buzz, Jessie e toda a turma estão espalhados pela nova área temática do parque. A principal atração é uma montanha-russa em formato do Slinky, o famoso salsichinha do filme.

Toy Story Land

Parque Disney’s Hollywood Studios inaugura área para Woody e sua turma

Créditos: Reprodução / Instagram

Fonte: Vírgula UOL