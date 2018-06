Paris Jackson limpa estrela pichada de Michael Jackson, só que não era do pai dela

Paris Jackson

Leia maisEm nova fase, MC Melody está loira e deixa falsete no passadoJota Quest sobre era digital: ‘Internet aproximou fãs e …

Paris Jackson acabou se confundido com uma pichação de uma estrela da calçada da fama, em Hollywood, que pensava ser de seu pai.

A filha de Michael Jackson postou uma foto no Instagram em que aparece limpando uma estrela com o nome de Michael, pichada. “Algumas pessoas não têm o mínimo respeito”, escreveu na legenda.

Estrela limpa

Porém, alguns seguidores apontaram que o símbolo embaixo do nome de Michael Jackson era um fonógrafo e não um microfone, como existe embaixo do nome do cantor na calçada da fama. Portanto, a estrela da personalidade que foi pichada foi de um radialista.

Paris até arrumou a legenda. “Eu entendo que há uma diferença entre os símbolos de rádio e música, mas um nome é um nome”, completou.

Fonte: Vírgula UOL