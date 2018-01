Paramore convida Dustin, de Stranger Things, para participar de shows na próxima turnê

(Foto: reprodução/vídeo)

Leia maisDustin, de ‘Stranger Things’, canta Foo Fighters e Paramore em …Eight estaria de volta em possível 3ª temporada de ‘Stranger …

Gaten Matarazzo, ator que interpreta Dustin, em Stranger Things, recebeu um convite do Paramore para participar de alguns shows na próxima turnê da banda.

A oferta veio da própria vocalista Hayley Williams, que escreveu no Twitter: “Querido Gaten, vi o cover de sua banda para ‘Miz Biz’ e tudo que posso dizer é (emoji de heavy metal)! O convite está aberto para você aparecer no palco do Paramore e balançar os cachos (e harmonizar, obviamente) para onde o espírito do rock te levar”.

Matarazzo, que fez um cover da música Misery Business, do Paramore, com a sua banda Work In Progress e viralizou na net, respondeu ao tuíte: “Cara!!! Sim!!! Vamos fazer isso acontecer! Obrigado!”.

Para oficializar ainda mais a parceria, Hayley disse: “De nada! Eu te darei a nossa programação e você pode escolher a data”.

Confira o papo:

Saiba mais sobre os atores de ‘Stranger Things’

1 de 9

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Finn Wolfhard

Com apenas 13 anos, Finn Wolfhard vive Mike Wheeler, um dos amigos de Will na série. Ele é conhecido por participações pontuais em ‘Supernatural’ e ‘The 100’

Créditos: Netflix/Reprodução

Winona Ryder

Desde ‘Beetlejuice’ (1988), Winona Ryder é uma das mais marcantes personalidades de Hollywood. Com uma série de trabalhos de sucesso, a atriz protagoniza um seriado da Netflix pela primeira vez

Créditos: Netflix/Divulgação

David Harbour

O ator vive o policial Hopper em ‘Stranger Things’ e já fez alguns filmes de sucesso. Ele era, por exemplo, o caubói Randall Malone em ‘O Segredo de Brokeback Mountain’

Créditos: Netflix/Divulgação

Noah Schnapp

O jovem de apenas 11 anos faz o pequeno Will Byers, que desaparece logo no primeiro episódio. Ele fez sua estreia no cinema ano passado, em ‘Ponte dos Espiões’, ao lado Tom Hanks

Créditos: Netflix/Divulgação

Caleb McLaughlin

Caleb interpreta Lucas, outro amigo de Will e Mike. O ator tem no currículo trabalhos em ‘Shades of Blue: Segredos Policiais’ e ‘Noah Dreams of Origami Fortunes’

Créditos: Netflix/Reprodução

Charlie Heaton

O jovem ator é conhecido no universo do suspense nos Estados Unidos. Ele atuou, por exemplo, em ‘As You Are’, drama lançado em janeiro. Ele vive Jonathan Byers, o irmão mais velho de Will, em ‘Stranger Things’

Créditos: Netflix/Divulgação

Millie Brown

Sabe aquelas crianças capetinhas que toda história de suspense tem? Eleven é esse tipo de personagem em ‘Stranger Things’. Ela é vivida por Millie Brown, que já atuou em séries como ‘Grey’s Anatomy’, ‘Intruders’ e ‘NCIS’

Créditos: Netflix/Divulgação

Natalia Dyer

Natalia vive a irmã mais velha de Mike, Nancy Wheeler. Sua carreira conta com produções bem distintas de ‘Stranger Things’. Por exemplo: ela atuou em ‘Hannah Montana: O Filme’ e ‘Whitney Brown’

Créditos: Netflix/Divulgação

Cara Buono

Atriz e roteirista, Cara Buono vive Karen Wheeler, mãe de Mike, Nancy e Holly. Antes de ‘Stranger Things’, ela atuou em filmes como ‘Hulk’, em 2003, ‘Cidades de Papel’ e ‘Deixe-me Entrar’

Créditos: Netflix/Divulgação

Mais galerias

TV e Cinema

Novas repórteres do BBB

TV e Cinema

Maquiagem de Auggie em ‘Extraordinário’

TV e Cinema

Os 10 filmes mais esperados de 2018

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL