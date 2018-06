Parada LGBTQ em São Francisco acaba em porradaria

(Foto: reprodução/vídeo)

Neste domingo, 25, a Parada LGBTQ em São Francisco, EUA, levou cerca de 1 milhão de pessoas às ruas da cidade. Dentre performances e manifestações pacíficas, um grupo se envolveu em uma briga violentíssima digna de MMA.

Várias mulheres se agrediram fisicamente, chegando a rolar no chão com direito a tapas, chutes, socos e puxões de cabelo.

De acordo com o The Sun, a briga aconteceu por causa de uma discussão sobre a apresentação da cantora Kelhani. Ao final, ninguém foi preso pela polícia.

O público em volta filmou a cena, que foi parar na internet. Confira:

When they play Faneto at #PRIDE #Bayarea pic.twitter.com/F7miBXJYPM

— Deep (@__KingDeep) 25 de junho de 2018

Fonte: Vírgula UOL