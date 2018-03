Parabéns, Twitter! No aniversário da rede social, por que você deveria abandonar o Facebook de vez e ficar só com o Twitter

Você provavelmente sabe o que está rolando com o Facebook. A famosa Outra Rede está enfrentando problemas muito graves — judiciais, mesmo. Mark Zuckerberg já foi convocado pelo Congresso Americano e pelo Parlamento Britânico a prestar esclarecimentos sobre o imenso vazamento de dados dos usuários da mídia. As informações foram captadas e analisadas pela Cambridge Analytica e usadas nas campanhas de eleição de Trump e do Brexit. Anotícia, que veio a público no fim de semana, fez com que as ações do Facebook despencassem e ainda deu voz ao movimento #deleteFacebook, que incentiva os usuários a deletarem suas contas na mídia social.

Como a gente aqui do Virgula sabe que não dá pra viver sem nenhuma presença digital, nós viemos te lembrar de uma rede que foi um tanto quanto abandonada, mas que tem um lugar especial nos corações: o Twitter. Hoje, aquele passarinho azul fofura completa 12 (doze!) anos e nós vamos te dar vários motivos pra você largar o Facebook de vez e se unir ao lado twitteiro da força.

No Twitter não tem textão

O Twitter é a rede social das pessoas concisas. São só 280 caracteres. SEM TEXTÃO!

Você pode ser tipo um agente secreto

É bem comum que os usuários do Twitter se identifiquem por codinomes. Um ótimo jeito pra poder falar suas idiotices sem que os futuros recrutadores fiquem sabendo depois 😉

É aqui que os memes nascem

Pode admitir. Os melhores posts que você já viu no Facebook na real são prints do Twitter.

Você sempre sabe o que tá rolando de importante no mundo

O Trending Topics é a melhor invenção. Os assuntos mais quentes do momento tão lá, da última besteira que o Trump falou ao último eliminado do BBB 18.

Você pode silenciar as pessoas!

É irmão do seu namorado mas só fala besteira? Você pode silenciar! É uma das suas melhores amigas mas retweeta foto de banda de kpop o dia inteiro? Você pode silenciar só os RTs! O Twitter é ótimo pra você controlar o conteúdo que quer receber.

Não quer que vejam seu perfil? Beleza!

No Twitter, você pode deixar a sua conta como privada. Aí, só quem você permitir pode ver o que você twittar.

Você pode ter insights da vida dos seus artistas prediletos

Tipo a Anitta <3

Fonte: Vírgula UOL