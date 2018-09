Para todos os gostos: Andrea Bocelli, Kasabian e Of Montreal tocam em SP no finde

(Foto: montagem) Kasabian, Andrea Bocelli e Of Montreal

Neste fim de semana a cidade de São Paulo receberá shows para todos os gostos, de diferentes estilos musicais; de música clássica ao rock, passando pelo indie e heavy metal.

O consagrado tenor Andrea Bocelli faz dois concertos no Allianz Parque: o primeiro no sábado, dia 29, e depois no domingo, 30. Já a banda inglesa Kasabian traz ao Credicard Hall a turnê do álbum For Crying Out Loud, também no domingo, às 21h30.

Vale ressaltar que este será o primeiro show solo do Kasabian no Brasil. Nas duas vezes em que o grupo liderado pelo vocalista Tom Meighan e o guitarrista Sergio Pizzorno esteve no país, se apresentou nos festivais Planeta Terra e Lollapalooza.

Para a galera indie, o grupo norte-americano Of Montreal toca domingo no Fabrique Club, em evento conjunto da Balaclava Records e Monkeybuzz. Com um show dançante, irreverente e sempre contemporâneo, será a terceira vez da banda no país.

Agora, pra quem curte um som pesado, a 12ª edição do Setembro Negro Festival leva ao Carioca Club o melhor do metal extremo com shows de Aeternus, At The Gates, Coven, Enthroned, Morbid Saint e mais. Dias 29, sábado, e 30, domingo.

Você já escolheu em qual vai?

Shows mais esperados de 2018:

Andrea Bocelli

20 de setembro em Brasília, 26 em Porto Alegre e 29 e 30 em São Paulo

Créditos: reprodução

30 Seconds to Mars

27 de setembro em São Paulo, 29 em Porto Alegre e 30 em Curitiba

Créditos: reprodução

Nightwish

28 de setembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Kasabian

30 de setembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Vance Joy

5 de outubro em São Paulo e 6 no Rio de Janeiro

Créditos: reprodução

Peter Murphy

7 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Roger Waters

9 de outubro em São Paulo, 13 em Brasília, 17 em Salvador, 21 em Belo Horizonte, 24 no Rio de Janeiro, 27 em Curitiba e 30 em Porto Alegre.

Créditos: reprodução

Cypress Hill

9 de outubro em Porto Alegre, 10 em São Paulo e 11 no Rio de Janeiro

Créditos: reprodução

Peter Hook & The Light

10 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Camila Cabello

11 de outubro em Porto Alegre, 13 em Uberlândia, 14 em São Paulo e 16 em Curitiba (Z Festival)

Créditos: reprodução

Franz Ferdinand

11 de outubro em Curitiba, 12 em São Paulo e 13 em Natal

Créditos: reprodução

Nick Cave and The Bad Seeds

14 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Celebrating David Bowie

19 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Against Me

19 de outubro em Curitiba, 20 em São Paulo e 21 em Natal

Créditos: reprodução

Shakira

21 de outubro em São Paulo e 23 em Porto Alegre

Créditos: reprodução

Max e Iggor Cavalera

31 de outubro em Belo Horizonte, 3 de novembro em São Paulo e 4 em Porto Alegre

Créditos: divulgação

Barbagallo

2 de novembro em Belém (Se Rasgum), 4 em São Paulo (Balaclava Fest) e 17 em Recife (TNT Energy Drink Apresenta: No Ar Coquetel Molotov)

Créditos: divulgação

Mercury Rev

4 de novembro (Balaclava Festival)

Créditos: reprodução

Warpaint

4 de novembro (Balaclava Festival)

Créditos: reprodução

Judas Priest

8 de novembro em Curitiba, 10 em São Paulo, 11 no Rio de Janeiro e 14 em Belo Horizonte (Solid Rock)

Créditos: reprodução

Alice in Chains

8 de novembro em Curitiba, 10 em São Paulo e 11 no Rio de Janeiro (Solid Rock)

Créditos: reprodução

Built to Spill

8 de novembro em Belo Horizonte e 9 em São Paulo

Créditos: divulgação

Arch enemy

9 de novembro em Porto Alegre, 11 em Fortaleza, 14 em Manaus, 16 no Rio de Janeiro e 17 em São Paulo (Liberation Fest)

Créditos: reprodução

Kreator

9 de novembro em Porto Alegre, 11 em Fortaleza, 14 em Manaus, 16 no Rio de Janeiro e 17 em São Paulo (Liberation Fest)

Créditos: reprodução

Azealia Banks

10 de novembro no Rio de Janeiro, 11 em Curitiba, 14 em Fortaleza, 15 em Recife e 16 em São Paulo

Créditos: reprodução

The Rasmus

11 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

MGMT

13 de novembro em Porto Alegre, 14 no Rio de Janeiro e 15 em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: divulgação

Connan Mockasin

14 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Blondie

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: reprodução

Lorde

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival)

Créditos: reprodução

At The Drive In

15 de novembro em São Paulo (Popload Festival), 17 no Rio de Janeiro e 18 em Porto Alegre

Créditos: reprodução

Thee Oh Sees

29 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Pennywise

29 de novembro em Fortaleza, 30 no Rio de Janeiro e 1 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Morrissey

30 de novembro no Rio de Janeiro e 2 de dezembro em São Paulo

Créditos: reprodução

L7

1 de dezembro no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo

Créditos: reprodução

SERVIÇOS:

Andrea Bocelli

Quando: Sábado, 29, e domingo, 30

Onde : Allianz Parque – Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Venda de ingressos no site: www.livepass.com.br

Kasabian

Quando: Domingo, 30, às 21h30

Onde : Credicard Hall SP – Av. das Nações Unidas, 17.955 – Santo Amaro

Venda de ingressos no site: www.ticketsforfun.com.br

Classificação etária: De 13 a 15 anos: permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsáveis legais. De 16 anos em diante: permitida a entrada desacompanhados.

Of Montreal

Quando: Domingo, 30, de 18h às 23h

Onde: Fabrique Club – R. Barra Funda, 1071, Barra Funda

Venda de ingressos no site: www.sympla.com.br

12ª edição do Setembro Negro Festival

Quando: Sábado, 29 e domingo, 30

Onde: Carioca Club – R Cardeal Arcoverde, 2899 – Pinheiros – São Paulo/SP

Venda de ingressos no site: www.clubedoingresso.com





