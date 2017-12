Para não assustar cães, algumas cidades brasileiras terão queima de fogos silenciosa

(Foto: reprodução/ Bom Pra Cachorro/Folha de S Paulo)

Como sabemos, enquanto celebramos o Réveillon, os cachorros sofrem com o barulho das explosões dos fogos de artifício, pois suas audições são bem mais sensíveis que a dos humanos. Eles se assustam facilmente, ficam irritados e alguns até fogem de casa de tão atormentados que ficam.

Pensando no bem estar dos catioros, algumas cidades brasileiras terão queima de fogos silenciosa. Campos no Jordão, no interior paulista, é uma delas, informa o site Bom Pra Cachorro, da Folha de S Paulo. A Prefeitura do município explica que o show pirotécnico na virada do ano será silencioso, apenas com cores e brilho. Sem barulho.

A medida tomada em Campos do Jordão é resultado de uma lei que proíbe a queima de fogos com estampidos. “O objetivo da lei é respeitar crianças, idosos e evitar danos aos animais, sensíveis aos ruídos causados pelos fogos de artifício tradicionais. Os danos por conta do barulho atingem tanto animais domésticos quanto os silvestres. Os pássaros, por exemplo, estão entre os mais atingidos“, afirma o prefeito Fred Guidoni.

Quem desobedecer a lei e soltar um único rojão, pode ser multado em R$ 952,66. Se for empresa a multa é mais alta e chega a R$ 2.256,30.

Segundo a reportagem, Ubatuba e Ilhabela, no litoral paulista, também terão espetáculos só com efeitos visuais. Matão, no interior de São Paulo, e Alfenas e Estiva, em Minas Gerais, resolveram não realizar queima de fogos este ano em respeito aos idosos, enfermos, crianças e animais.

Em Santos, a lei estava aprovada desde o início do ano, mas foi suspensa devido a uma liminar apresentada pelos fabricantes de fogos de artifício. A prefeitura da cidade disse ao site que os fogos utilizados na virada serão os luminosos, que têm um estampido natural do acionamento, mas produzem barulho inferior aos fogos de tiro.

