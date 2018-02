Para meninos e meninas: Pabllo Vittar lança body e sunga pela C&A

(Foto: divulgação)

Se você assistiu ao clipe de Então Vai, de Pabllo Vittar e ficou super apaixonado(a) pelo body mega colorido que a drag está usando, não se aflija pois você pode ter um igualzinho. Sério! Junto com a marca C&A, Pabllo assinou uma linha exclusiva para o verão, que incluem o body e a sunga, opções para meninos e meninas colorirem ainda mais o verão.

E, para quem acha que já viu esse mesmo body antes e não sabe de onde, te lembramos: Pabllo usou o modelo quando se apresentou no topo da loja C&A na Rua Augusta, em São Paulo, e levou milhares de fãs enlouquecidos ao show gratuito.

Pabllo Vittar em apresentação na Rua Augusta

(Foto: Thiago Duran)

O body assinado por Pabllo custa R$ 99,99, e a sunga R$ 49,99. As peças podem ser encontradas em qualquer unidade C&A. Veja que ‘bapho’:

(Foto: divulgação)

Pabllo Vittar e Diplo

1 de 6

Bastidores de 'Então Vai'

Pabllo Vittar e Diplo aparecem em fotos no estilo polaroid nos bastidores de ‘Então Vai’

Créditos: Reprodução/Instagram

Bastidores de 'Então Vai'

Pabllo Vittar e Diplo aparecem em fotos no estilo polaroid nos bastidores de ‘Então Vai’

Créditos: Reprodução/Instagram

Bastidores de 'Então Vai'

Pabllo Vittar e Diplo aparecem em fotos no estilo polaroid nos bastidores de ‘Então Vai’

Créditos: Reprodução/Instagram

Bastidores de 'Então Vai'

Pabllo Vittar e Diplo aparecem em fotos no estilo polaroid nos bastidores de ‘Então Vai’

Créditos: Reprodução/Instagram

Bastidores de 'Então Vai'

Pabllo Vittar e Diplo aparecem em fotos no estilo polaroid nos bastidores de ‘Então Vai’

Créditos: Reprodução/Instagram

Bastidores de 'Então Vai'

Pabllo Vittar e Diplo aparecem em fotos no estilo polaroid nos bastidores de ‘Então Vai’

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL