Para marcar a chegada do outuno no hemisfério Norte, cerca de 600 pessoas mergulharam sem roupa nas águas geladas no Mar do Norte, na região de Druridge Bay, no Reino Unido.

O evento acontece desde 2012 e, com o valor pago pelos participantes, a organização ajuda instituições de caridade.

Fonte: Vírgula UOL