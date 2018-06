Par romântico em ‘GoT’, Kit Harington e Rose Leslie se casam na Escócia

Os atores Kit Harington e Rose Leslie, que viveram o par romântico Jon Snow e Ygritte na série ‘Game of Thrones’, se casaram no último sábado (23), na Escócia.

O casal disse sim na Rayne Church, na cidade de Aberdeenshire, terra natal da atriz. A festa aconteceu no castelo de Wardhill, propriedade da família de Rose. E, contou com participação dos colegas de elenco da série, como as atrizes Emilia Clarke, Sophia Turner, Maisie Williams e o ator Peter Dinklage.

Kit e Rose estão juntos desde 2012, mas assumiram o romance publicamente apenas quatro anos depois. No fim de 2017, anunciaram o noivado em um tradicional jornal inglês.

Confira fotos da cerimônia na galeria abaixo:

Casamento Kit Harington e Rose Leslie

Atores, que viveram o par romântico Jon Snow e Ygritte na série ‘Game of Thrones’, se casaram no último sábado (23), na Escócia.

Créditos: Reprodução / Instagram

Casamento Kit Harington e Rose Leslie

Atriz usou vestido da grife Elie Saab

Créditos: Reprodução / Instagram

Casamento Kit Harington e Rose Leslie

Os noivos na saída da igreja

Créditos: Reprodução / Instagram

Casamento Kit Harington e Rose Leslie

Casal está junto desde 2012

Créditos: Reprodução / Instagram

Casamento Kit Harington e Rose Leslie

A atriz Emilia Clarke, colega de elenco, chega para a festa

Créditos: Reprodução / Instagram

Casamento Kit Harington e Rose Leslie

As atrizes Sophia Turner e Maisie Williams

Créditos: Reprodução / Instagram

Casamento Kit Harington e Rose Leslie

O ator Peter Dinklage, também da série ‘GOT’

Créditos: Reprodução / Instagram

Casamento Kit Harington e Rose Leslie

Fonte: Vírgula UOL