Paquistanês remove tumor gigante de 31 kg no quadril em cirurgia

Operação levou mais de quatro horas

O paquistanês Muhammad Essa Pallari, 18 anos, passou por uma cirurgia para remover tumor gigante no quadril. O tumor chegou a pesar 31 kg, segundo informações do Daily Mail, e foi o maior já visto pelos cirurgiões responsáveis pela operação. “Em toda a minha carreira, eu jamais vi um tumor desse tamanho ser removido de um paciente no Paquistão”, disse o médico Naushad Sheikh.

Leia maisHugh Jackman retira novo tumor do narizJoaquim Lopes diz ter tido tumores por conta do bullying que …Tumor considerado letal em garoto de 4 anos regride após …

Segundo ele, a cirurgia foi complicada e levou quatro horas. “O tumor poderia se espalhar para outras partes do corpo. Então, na primeira parte da cirurgia, nós removemos o tumor que estava cobrindo o quadril”, explicou. Muhammad Essa Pallari começou a desenvolver o problema aos 13 anos e o avanço da doença passou a impedir o jovem de andar e cumprir atividades normais da rotina.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Homem é forçado a viver com tumor gigante no pescoço

Créditos: Reprodução/The Sun

Homem é forçado a viver com tumor gigante no pescoço

Créditos: Reprodução/The Sun

Homem é forçado a viver com tumor gigante no pescoço

Créditos: Reprodução/The Sun

Homem é forçado a viver com tumor gigante no pescoço

Homem é forçado a viver com tumor gigante no pescoço

Créditos: Reprodução/The Sun

Homem é forçado a viver com tumor gigante no pescoço

Créditos: Reprodução/The Sun

Homem é forçado a viver com tumor gigante no pescoço

Créditos: Reprodução/The Sun

Homem é forçado a viver com tumor gigante no pescoço

Créditos: Reprodução/The Sun

Homem é forçado a viver com tumor gigante no pescoço

Homem é forçado a viver com tumor gigante no pescoço

Créditos: Reprodução/The Sun

Mais galerias

Abelha sem asas ganha ajuda de bibliotecária

Aniversário de gato

Menino encontra gato com mesmas características físicas

Mais galerias

Abelha sem asas ganha ajuda de bibliotecária

Aniversário de gato

Menino encontra gato com mesmas características físicas

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-160812’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL