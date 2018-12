Papai Noel sofre infarto fulminante e morre na frente de crianças

(Foto: reprodução/ Metro) Valery Titenko de Papai Noel

Aconteceu na Sibéria, Rússia. Valery Titenko, um homem de 67 anos estava se apresentando como Papai Noel em uma escola para crianças quando de repente sofreu um infarto fulminante e morreu na hora. Na frente de todos.

Durante a performance natalina, Valery, vestido de Papai Noel, corria e brincava com os alunos quando, do nada, parou ereto e caiu para trás. As crianças pensaram que a queda fazia parte do espetáculo e começaram a gargalhar. Até que segundos depois perceberam que ele tinha falecido.

Segundo o Metro, o russo pertencia ao corpo de atores de um teatro local e vinha se queixando de dores no peito devido a complicações de uma cirurgia cardíaca feita recentemente. Mesmo assim, ele se recusava a parar de trabalhar.

Que horror! Confira o momento:

Veja também: ‘Bebês se assustam com Papai Noel’:

Fonte: Vírgula UOL