‘Pantera Negra’ e ‘Stranger Things’ lideram indicações ao MTV Movie & TV Awards 2018

O filme Pantera Negra foi indicada para sete categorias do MTV Movie & TV Awards, incluindo Melhor Filme, Melhor Performance e Melhor Equipe.

Já na parte de TV, quem lidera é Stranger Things, incluindo Melhor Série e Melhor Performance, para Millie Bobby Brown.



O prêmio acontece no dia 18 de junho nos Estados Unidos.

Confira os indicados:

MELHOR FILME

Vingadores: Guerra Infinita

Pantera Negra

Viagem das Garotas

It – A Coisa

Mulher-Maravilha

MELHOR PERFORMANCE (Cinema)

Chadwick Boseman (Pantera Negra)

Timothée Chalamet (Me Chame Pelo Seu Nome)

Ansel Elgort (Em Ritmo de Fuga)

Daisy Ridley (Star Wars – Os Últimos Jedi)

Saoirse Ronan (Lady Bird – A Hora de Voar)

MELHOR SÉRIE

13 Reasons Why

Game of Thrones

grown-ish

Riverdale

Stranger Things

MELHOR PERFORMANCE (Série)

Millie Bobby Brown (Stranger Things)

Darren Criss (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

Katherine Langford (13 Reasons Why)

Issa Rae (Insecure)

Maisie Williams (Game of Thrones)

MELHOR HERÓI

Chadwick Boseman (Pantera Negra)

Emilia Clarke (Game of Thrones)

Gal Gadot (Mulher-Maravilha)

Grant Gustin (The Flash)

Daisy Ridley (Star Wars – Os Últimos Jedi)

MELHOR VILÃO

Josh Brolin (Vingadores: Guerra Inifita)

Adam Driver (Star Wars – Os Últimos Jedi)

Michael B. Jordan (Pantera Negra)

Aubrey Plaza (Legion)

Bill Skarsgard (It – A Coisa)

MELHOR BEIJO

Gina Rodriguez e Justin Baldoni (Jane the Virgin)

Nick Robinson e Keiynan Lonsdale (Com Amor, Simon)

Olivia Cooke e Tye Sheridan (Jogador Nº 1)

KJ Apa e Camila Mendes (Riverdale)

Finn Wolfhard e Millie Bobby Brown (Stranger Things)

MELHOR PERFORMANCE ASSUSTADA

Talitha Bateman (Annabelle 2 – A Criação do Mal)

Emily Blunt (Um Lugar Silencioso)

Sophia Lillis (It – A Coisa)

Cristin Milioti (Black Mirror)

Noah Schnapp (Stranger Things)

MELHOR EQUIPE

Chadwick Boseman, Lupita Nyong’o, Danai Gurira e Letitia Wright (Pantera Negra)

Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Jaeden Lieberher, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Jeremy Ray Taylor e Chosen Jacobs (It – A Coisa)

Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan e Nick Jonas (Jumanji: Bem-Vindo à Selva)

Tye Sheridan, Olivia Cooke, Philip Zhao, Win Morisaki, Lena Waithe (Jogador Nº 1)

Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink (Stranger Things)

MELHOR PERFORMANCE DE HUMOR

Jack Black (Jumanji: Bem Vindo à Selva)

Tiffany Haddish (Viagem das Garotas)

Dan Levy (Schitt’s Creek)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Amy Schumer (Sexy Por Acidente)

QUEM ROUBA A CENA

Tiffany Haddish (Viagem das Garotas)

Dacre Montgomery (Stranger Things)

Madelaine Petsch (Riverdale)

Taika Waititi (Thor: Ragnarok)

Letitia Wright (Pantera Negra)

MELHOR LUTA

Charlize Theron vs. Daniel Hargrave e Greg Rementer (Atômica)

Scarlett Johansson, Danai Gurira, Elizabeth Olsen vs. Carrie Coon (Vingadores: Guerra Infinita)

Chadwick Boseman vs. Winston Duke (Pantera Negra)

Mark Ruffalo vs. Chris Hemsworth (Thor: Ragnarok)

Gal Gadot vs. soldados alemães (Mulher-Maravilha)

MELHOR DOCUMENTÁRIO MUSICAL

Can’t Stop, Won’t Stop: A Bad Boy Story

Demi Lovato: Simply Complicated

Gaga: Five Foot Two

Jay-Z’s “Footnotes for 4:44”

The Defiant Ones

MELHOR REALITY SHOW

The Kardashians

Love & Hip Hop

Real Housewives

RuPaul’s Drag Race

Vanderpump Rules

Fonte: Vírgula UOL