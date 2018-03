Pamela Anderson diz que ex-marido, Tommy Lee, é um ‘desastre fora de controle’

(Foto: reprodução/ Latest Posts)

Nesta semana, Tomyy Lee, baterista do Motley Crue, postou uma foto em suas redes sociais dizendo que seu filho, Brandon Lee, de 21 anos, teria o agredido – saiba mais aqui). Segundo o músico, o rapaz invadiu seu quarto enquanto estava com sua noiva e o nocauteou. Do outro lado da história, Brandon alega que agiu em autodefesa e que seu pai estava bêbado.

Pamela Anderson, ex-esposa de Tommy Lee e mãe de Brandon, se manifestou através de uma carta oficial dizendo que o baterista é um desastre fora de controle.

“Tomem cuidado com as fofocas. Isto é um caso de vida ou morte. E eu estou surrealmente calma porque sinto que a justiça está sendo feita. Eu não estou devastada. Estou esperançosa. Isto não é novo para nós.”, escreveu a atriz. “Espero que o Tommy consiga o tratamento que precisa. As ações dele são humilhantes. Ele é um desastre fora de controle e não está agindo como um pai. Mas nem isso é novidade.”

Pamela continua soltando o verbo: “Nós tentamos protegê-lo por muito tempo, esperando que ele melhorasse. Eu não queria falar sobre isso. Mas achei que era necessário pelo fato de Tommy ter decidido fazer as coisas no ‘estilo Trump’ e publicar nas redes sociais sem pensar duas vezes”.

Ela finaliza e se posiciona: “Eu não vou mais falar com o Tommy até ele ficar sóbrio novamente. Estou certa de que o mundo enxergará a verdade. Eu estou do lado do meu filho, que agiu em autodefesa e sentiu medo pela vida dele.”

O TMZ divulgou a carta em inglês e pode ser lida aqui.

Fonte: Vírgula UOL