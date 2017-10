Palmeiras empata em casa e só consegue tirar um ponto da vantagem corintiana

A 31ª rodada da série A do Campeonato Brasileiro terminou nesta segunda-feira (30) com o jogo Palmeiras 2 x 2 Cruzeiro. Com esse resultado, o Palmeiras diminuiu de seis para cinco pontos a diferença para o líder Corinthians, que será seu adversário no próximo domingo. O jogo é na casa do adversário, na Arena Corinthians.

O primeiro tempo terminou 1×1, gols de Juninho (contra) para o Cruzeiro, aos 6min, e Borja para o Palmeiras, aos 34 min. Na segunda etapa, Robinho marcou para o time mineiro aos 19 min e Borja empatou novamente aos 40 min.

A próxima rodada (32ª) terá quatro jogos no sábado (4): Santos x Atlético MG; Botafogo x Fluminense; Atlético GO x São Paulo; Coritiba x Avaí. No domingo (5) jogam Chapecoense x Sport; Corinthians x Palmeiras; Grêmio x Flamengo; Cruzeiro x Atlético PR; Bahia x Ponte Preta e Vasco x Vitória.

Classificação: 1º, Corinthians (59); 2º, Palmeiras (54); 3º, Santos (53); 4º, Grêmio (51); 5º, Cruzeiro, (48) 6º, Botafogo (48); 7º, Flamengo (47); 8º, Vasco (44); 9º Atlético PR (42); 10º, Atlético MG (42); 11º, São Paulo (40); 12º, Chapecoense (39); 13º, Bahia (39); 14º, Fluminense (39); 15º, Sport (35); 16º, Coritiba (35); 17º, Ponte Preta (35); 18º, Avaí (35); 19º, Vitória (34); 20º, Atlético GO (27).

Fonte: Agência Brasil