Palestra da FIT Pantanal evidencia que viajar pelo Brasil é sonho dos brasileiros

Palestra realizada pela diretora técnica do Sebrae, Heloísa Menezes, sobre “Tendências do Turismo”, na FIT Pantanal 2017, no Centro de Eventos, revela que sonho de brasileiro é viajar pelo país.

Na explanação, Heloísa utilizou conteúdo digital, vídeos, fotos e dados de pesquisas sobre alguns caminhos que apontam para o segmento que mais cresce no mundo.

Com efeitos do mundo cada vez mais globalizado e conectado, o conceito de ‘turista’ também passa por transformação, sendo agora encarado como ‘viajante’. Tudo porque o perfil de quem viaja tem sido moldado pelo novo jeito de se viver da população mundial que vem buscando mais do que conhecer novos lugares, querem viver experiências, sentir emoções, comentou a diretora.

“O mundo digital está revolucionando o turismo. Hoje, quem busca viajar pesquisa na internet, quer ver fotos, vídeos, comentários, quanto mais informação mais o destino se torna atrativo. É tudo uma questão de marketing bem feito e excelência no atendimento, pois, do mesmo jeito que o cliente escolhe ir, se tiver uma experiência negativa, além de não voltar, ainda poderá publicar suas críticas negativas de modo a interferir em futuras escolhas dos viajantes. E assim, vai se formando uma cadeia mundial, e, é assim, que lugares cada vez menos ‘badalados’ vem conquistando cada vez mais público”, explica.

Durante a palestra, Heloísa revelou dados de uma pesquisa sobre sonhos do consumidor brasileiro, feita pela GEM Brasil, em 2015. O resultou surpreendente revelou que desejos como ter a casa própria ou carro estão abaixo do sonho de viajar pelo Brasil entre quase 50% dos entrevistados dos 18 aos 64 anos. “Isso tudo só corrobora com o que acreditamos ser a consolidação do turismo como uma modalidade social poderosíssima que vem transformando as realidades. Viajar é um sonho e, para quem pensava que os brasileiros preferem o exterior, percebe que a verdade é outra”, pontuou ela demonstrando que o Brasil não aparece na lista dos 25 países mais pesquisados para viajar no Google.

A diretora do Sebrae nacional explicou ainda que assim como os turistas estão passando por mudanças, é necessário que as empresas e os profissionais também comecem a se adequar às novas demandas. Alerta que as agências de viagens devem se preparar para receber clientes cada vez mais assíduos por informação e apelo emocional. “A grande tendência mundial é vivenciar experiências, realizar sonhos. Quanto mais subsídios a agência tiver no sentido de oferecer emoções, mais será fácil fechar negócios. Os pacotes precisam inspirar e encantar”, defendeu.

Para finalizar, Heloísa explicou características dos destinos inteligentes como estruturas turísticas diferenciadas que facilitam a interação e a integração dos visitantes antes, durante e depois, incrementando a qualidade de sua experiência com o destino por meio de metodologias e tecnologias inovadoras.

Sobre o perfil de quem viaja, Heloísa finalizou contando que os viajantes de hoje estão mais interessados em buscar interação com as comunidades, querem ouvir as histórias, conhecer os costumes, frequentar os lugares que quase ninguém conhece, querem afeto, atenção, mais silêncio e conexão com a natureza.

E anunciou o Desafio Inovação do Turismo Inteligente – Competição de ideias e Startups. De acordo com o Sebrae, até o fim de 2018, serão investidos R$55 milhões em aproximadamente 70 projetos de Turismo Inteligente em 19 estados brasileiros. A ideia é possibilitar que os pequenos negócios atendidos pelo projeto estejam imersos em soluções tecnológicas inovadoras e estruturas turísticas diferenciadas que facilitem a interação e integração do turista, incrementando a qualidade de sua experiência com o destino.