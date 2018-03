Países em conflito terão dificuldades em cumprir metas relacionadas à agua

Brasília – 8º Fórum Mundial da Água ocorre no Centro de Convenções Ulysses Guimarães (Antonio Cruz/Agência Brasil)

Tanto países em conflito quanto países que acolhem refugiados terão mais dificuldades em cumprir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável relacionados à água. O tema foi debatido hoje (19) durante painel no Fórum Mundial da Água, em Brasília.

O diretor do Centro para Meio Ambiente e Desenvolvimento para a Região Árabe e Europa, Khaled Abuzeid, explicou que quando as pessoas se deslocam de uma área de conflito para outros países, esses países passam a ter uma sobrecarga de serviços, que têm que ser oferecidos para um maior número de pessoas. Segundo ele, tanto os países em conflito quanto os que recebem os refugiados vão precisar de mais investimentos para cumprir os ODS.

O professor da Faculdade de Agricultura do Líbano Rabi Mohtar ressaltou o impacto da presença de refugiados no país sobre a infraestrutura e água. Segundo ele, atualmente um terço da população de libaneses é de refugiados e o país todo está em uma pressão muito grande em relação a água, especialmente nos locais onde há maior número s de refugiados, como no Monte Líbano e no Vale de Bekaa.

Segundo ele, mesmo que 92% dos libaneses tenham acesso à água, apenas 20% têm acesso a saneamento limpo e seguro. “Isso não é aceitável no século 21”. Entre as soluções apontadas pelo professor para a solução desses problemas estão a integração regional, a adoção de ações proativas em vez de reativas e o financiamento a longo prazo. “Se queremos cumprir os objetivos do desenvolvimento sustentável a longo prazo precisamos de financiamento a longo prazo”, defendeu.

O diretor do Instituto Global para Água, Meio Ambiente e Saúde, Nidal Salim, disse que em muitos países, como a Síria, o Iraque e o Iêmen, a água ainda é utilizada como fonte de manipulação de poder. “A água não está apenas sob pressão da escassez, mas também política”.

Segundo ele, o acesso de refugiados à água deve ser discutido no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU). “Temos que discutir direito a água para os refugiados, pessoas deslocadas, porque essas são o elo mais vulnerável da sociedade, e ninguém está tentando ajudá-los da maneira adequada”, disse.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um grupo de metas para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade, que devem ser cumpridos até 2030. O ODS 6 diz respeito à disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos.

Fonte: Agência Brasil