Paisagista agredida deve receber alta amanhã

A paisagista Elaine Caparroz, 55 anos, deve receber alta do Hospital Casa de Portugal amanhã (22). A informação é do médico Ricardo Cavalcante Ribeiro, coordenador da cirurgia plástica do hospital, que avaliou a paciente no fim da manhã de (21).

Elaine foi espancada na madrugada de (17) pelo estudante de direito Vinicius Batista Serra, em seu apartamento na Barra da Tijuca. A agressão durou cerca de duas horas e meia, de 1h30 às 4h, e Elaine sofreu múltiplas fraturas no rosto, perdeu dentes e levou 40 pontos na boca. O caso foi registrado na 16ª Delegacia de Polícia (Barra) como tentativa de feminicídio.

Segundo Ribeiro, é preciso aguardar que todos os edemas se desfaçam, ou seja, que o inchaço desapareça, para avaliar a necessidade de intervenções cirúrgicas. Ele destaca que a paciente se encontra fora de perigo, mas esse processo de recuperação pode levar seis meses.

“Ela teve escoriação e mordedura no braço, ficou muito machucada. A gente vai tratar depois as possíveis cicatrizes e sequelas que ela tiver no rosto. As fraturas estão alinhadas, então não há necessidade de correção agora. Depois a gente vai ver também a questão do globo ocular, como está a movimentação. Ela está abrindo o olho com dificuldade e tem algumas limitações que a gente vai tratando com o passar do tempo”.

O médico ressalta que haverá necessidade de cirurgia para corrigir o septo, que foi fraturado, o que pode deixar a paciente com dificuldade para respirar. Elaine vai passar por nova avaliação médica na -feira, em consultório.

A Polícia Civil ouviu (20) os familiares de Elaine. A responsável pelo caso é a delegada titular da 16ª Delegacia de Polícia (Barra), Adriana Belém. Segundo a Polícia Civil, ainda não há previsão para que Elaine preste depoimento, pois necessita de liberação médica.