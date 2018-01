Pai encontra fotos de criança nua em celular do filho e entrega rapaz à polícia

Reprodução/Facebook Pai entrega filho à polícia ao descobrir fotos de criança nua em seu celular

Leia maisTratamento com injeções do próprio sangue faz mulher alcançar …

Um pai denunciou seu filho para a polícia após encontrar fotos de crianças nuas dormindo no celular do rapaz de 17 anos. O caso ocorreu em O’Fallon, Missouri, Estados Unidos.

Paul Spensberger disse que sentiu que não tinha mais escolha do que chamar a polícia. As duas fotos eram de uma criança de dois anos, parente da namorada de Andrew, e ele pretendia pretendia vendê-las por US$ 330, segundo o Metro.

Aao Daily Mail, o pai disse que estava “enojado” com o que tinha visto e sentiu que não tinha outra opção senão chamar a polícia. Ele disse esperar que o filho mude seus caminhos.

O pai se recusou a pagar a fiança de US$ 10 mil. O nome do rapaz é Andrew Spensberger. Preso desde 30 de dezembro, uma audiência está prevista para esta terça (16), segundo a Fox News.

Segredos que celebridades não gostariam que você soubesse

1 de 22

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Príncipe Charles

Coleciona assentos de privada e leva o seu para onde quer que vá.

Créditos: Reprodução

Bill Murray

Em 21 de setembro de 1970, a polícia prendeu Murray no aeroporto O’Hare, em Chicago, com 4,5 quilos de maconha.

Créditos: Reprodução

Woody Harrelson

Seu pai abandonou a família, em Houston, em 1968. Ele reapareceu em 1981 ao ser preso, acusado de homicídio em troca de pagamento.

Créditos: Erik Bishoff

Steve Jobs

Após ficar doente, adotou a Mucusless Diet Healing System, de Arnold Ehret. Jobs comia apenas frutas e vegetais orgânicos. Em certo momento, ele passou uma semana inteira comendo apenas maçãs.

Créditos: Anthony Sigalas

Tom Cruise

Expoente da cientologia, foi coroinha da Igreja Católica na juventude.

Créditos: Reprodução

Elvis

Elvis conheceu sua futura mulher Priscilla quando ela tinha 14 anos. Ele frequentemente era visto com meninas muito mais novas e hoje poderia ser suspeito de algo grave como pedofilia.

Créditos: Daily Mail

Alice Cooper

Apesar da fama de mau, é um cristão devotado

Créditos: Reprodução

Coco Chanel

Teorias indicam que era espiã nazista.

Créditos: Laura Loveday

Papa Francisco

Bebe quatro latas de Fanta por dia.

Créditos: Reprodução

Andy Warhol

O artista era viciado em Obetrol, medicamento hoje conhecido como Adderall.

Créditos: Ubé

Samuel L. Jackson

Fez reféns em um protesto na juventude por mudança no currículo escolar. Foi suspenso

Créditos: Reprodução

Ralph Macchio

Apesar da cara de moleque, em Karate Kid, Ralph Macchio tinha 22 anos.

Créditos: Reprodução

Russel Crowe

Teve uma banda chamada Roman Antix e atendia pelo nome de Rus Le Roq

Créditos: Reprodução

Vin Diesel

Era dançarino de break

Créditos: Reprodução

Andy Garcia

Não faz cena de nudez devido à cicatriz que tem nas costas. Ele nasceu com um irmão gêmeo fruto de uma má-formação colado.

Créditos: Reprodução

Leighton Meester

Nasceu na prisão, enquanto sua mãe cumpria pena por tráfico de drogas

Créditos: Reprodução

Billy Joel

A letra de Billy Joel da música Tomorrow is Today foi tirado de um bilhete suicida.

Créditos: Reprodução

Matthew Broderick

Se envolveu em um acidente de carro em que mãe e filha morreram na Irlanda do Norte. O carro dele estava na contramão e ele diz não se lembrar de nada.

Créditos: Reprodução

Daryl Hannah

Perdeu a ponta de um dedo da mão esquerda em um acidente com uma corda quando era criança. Ela usa uma prótese em filmagens.

Créditos: Reprodução

Ricky Gervais

Era integrante do duo de new wave pop Seona Dancing

Créditos: Reprodução

Vin Diesel

É superfã de Dungeons & Dragons

Créditos: Reprodução

Tim Allen

Tim Allen, comediante dos Estados Unidos, foi preso em 1978 por pose de quase 680 gramas de cocaína.

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Famosos

Inspire-se nos biquínis das famosas para o Verão 2018

Famosos

Ellen Rocche

Famosos

Do fundo do baú! 20 celebridades em fotos antigas

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL