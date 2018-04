Pai é preso por manter filho com problemas mentais em jaula no Japão

Yoshitane Yamasaki, 73 anos, foi preso no último final de semana por manter o filho, 42 anos, por mais de 20 anos em uma jaula em casa, na cidade de Sanda, no Japão.

Segundo a BBC, a jaula tinh 1 m de altura e 1,8 m de largura. O pai tentou justificar manter o filho enjaulado. Yoshitane disse que o filho tinha “problemas mentais”.

A vítima foi internada em uma clínica, pois se queixou de dores nas costas, mas o quadro dele é estável. Yoshitane disse que sempre deixava o filho sair para tomar banho e comer.

Fonte: Vírgula UOL