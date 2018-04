Pai de rapaz que ‘virou gay com remédio’ diz que ele sempre gostou de homens

(Foto: SWNS/ reprodução Metro)

Nesta semana ficamos conhecendo a história do irlandês Scott Prudy, de 23 anos, que alega ter virado gay após tomar o remédio Pregabalin para dores crônicas, ansiedade e epilepsia. Ao perceber que não se sentia mais atraído por mulheres quando usava o medicamento, continuou ingerindo o analgésico e hoje namora um homem de Londres (saiba mais aqui).

Portanto, seu pai, Nigel, de 57 anos, afirma que o filho se interessa por homens muito antes de tomar o remédio. “Scott dormiu com um cara quando tinha 17 anos de idade. Eu e minha esposa sempre o vimos como bissexual, por causa do seu jeito e porque ao mesmo tempo ele tinha uma namorada”, disse ao programa inglês This Morning. Gail, a madrasta de Scott, também diz que o remédio não mudou a sua sexualidade.

“Acontece que Scott é gay e sempre foi gay. Eu não sei porque ele esperou tanto tempo para sair do armário. Toda a sua vida foi uma mentira”, disse o pai, que precisou fazer uso do mesmo remédio após um tratamento de câncer. “Eu tenho tomado o Pregabalin há anos e ainda sou hétero”.

As infos são do Metro UK.

