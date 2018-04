Página no Facebook de luta pelos negros era golpe de australiano

O australiano teria arrecadado fundos e transferido a contas bancárias na Austrália

A maior página no Facebook ‘Black Lives Matter’ (BLM) era controlada por um homem branco australiano, para arrecadação de dinheiro. Segundo informações do Independent UK, a página contava com quase 700 mil seguidores, mais que o dobro que a página BLM oficial possui.

A página falsa teria arrecadado cerca de R$ 400 mil em doações que deveriam ser destinadas a causas da BLM nos Estados Unidos. O dinheiro foi enviado, porém, a contas bancárias na Austrália. O caso está sendo investigado pela União Nacional de Trabalhadores da Austrália (NUW).

O oficial da NUW Ian MacKay foi apontado como criador e administrado da página falsa da BLM no Facebook e de coordenar outros websites com foco nos direitos aos negros. A página foi removida da rede social.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Primeira Corrida de Cadeirudos

Torcendo muito para que este evento seja verdade

Créditos: Reprodução

Encontro de Cães Rebaixados

Obrigado aos heróis que criaram isso

Créditos: Reprodução

Encontro de Patinetes Rebaixados

Coisas rebaixadas são um grande hit entre os eventos no Facebook

Créditos: Reprodução

Rolezinho EMO – A Volta

Parece mentira, mas é verdade

Créditos: Reprodução

Campeonato Brasileiro de Sarrada

Um campeonato onde todos são vencedores

Créditos: Reprodução

Campeonato Osasquense de Sarrada no Ar

Existe também a versão regional do campeonato

Créditos: Reprodução

Transferir título de eleitor para os EUA para votar no Kanye West

Por um mundo melhor

Créditos: Reprodução

Neymar no Lollapalooza 2017

O mundo precisa de “Yo necesito”

Créditos: Reprodução

DJ Cleiton Rasta no Rock in Rio

Única atração possível

Créditos: Reprodução

Reunião Para Convencer Fátima e Willia Bonner a voltarem

Queremos

Créditos: Reprodução

Primeira Corrida de Cadeirudos

Torcendo muito para que este evento seja verdade

Créditos: Reprodução

Encontro de Cães Rebaixados

Obrigado aos heróis que criaram isso

Créditos: Reprodução

Encontro de Patinetes Rebaixados

Coisas rebaixadas são um grande hit entre os eventos no Facebook

Créditos: Reprodução

Rolezinho EMO – A Volta

Parece mentira, mas é verdade

Créditos: Reprodução

Campeonato Brasileiro de Sarrada

Um campeonato onde todos são vencedores

Créditos: Reprodução

Campeonato Osasquense de Sarrada no Ar

Existe também a versão regional do campeonato

Créditos: Reprodução

Transferir título de eleitor para os EUA para votar no Kanye West

Por um mundo melhor

Créditos: Reprodução

Neymar no Lollapalooza 2017

O mundo precisa de “Yo necesito”

Créditos: Reprodução

DJ Cleiton Rasta no Rock in Rio

Única atração possível

Créditos: Reprodução

Reunião Para Convencer Fátima e Willia Bonner a voltarem

Queremos

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Famosos brasileiros LGBTs

15 momentos de Lula que foram notícia no mundo

Marielle Franco em notícias do mundo

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Famosos brasileiros LGBTs

15 momentos de Lula que foram notícia no mundo

Marielle Franco em notícias do mundo

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1151263’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL