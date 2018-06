Padre é filmado dando tapa na cara de bebê durante batismo

(Foto: reprodução/ vídeo)

Um padre católico foi flagrado dando um tapa violento no rosto de um bebê porque ele não parava de chorar durante o batismo.

Na cena, o padre tenta acalmar a criança que não para de chorar um segundo. O sacerdote fala algumas palavras em francês, mas perde a calma e mete a mão na cara do bebê, na frente dos pais. Inconformado, o pai o tira do colo dele.

Segundo o Metro UK, não há informações de onde foi o ocorrido, mas a filmagem viralizou e está dando o que falar nas redes sociais.

Assista:

Fonte: Vírgula UOL