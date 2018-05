Essa mulher nasceu pra arrasar, mesmo.

Nesta terça (01/05), Pablo Vittar estreiou como apresentadora no Multishow com o programa especial Prazer, Pablo Vittar. E pra começar em grande estilo, a cantora encarnou uma de suas divas, a princesinha do pop Britney Spears, em um cover do sucesso Toxic, mas com um toque do estilo de Pablo.

Assista:

Fonte: Vírgula UOL