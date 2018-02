Pabllo Vittar sobre Lucas Lucco: “ele disse que a masculinidade ficou até mais revigorada”

Pabllo Vittar concedeu uma entrevista à revista Época e falou sobre vários assuntos, inclusive sobre gravar clipes cheios de sensualidade com Diplo (Então Vai) e o brasileiro Lucas Lucco (Paraíso).

“Tinha que ter mais héteros iguais a eles. Quando gravei o clipe com Lucas, eu estava muito receoso. Claro que eu já o conhecia, mas, ainda assim, eu o enxergava como um cantor de sertanejo, do nicho hétero. Pensei: ‘cara, como eu vou gravar um clipe com ele, quase sem roupa?’. Mas foi supertranquilo, ele me respeitou muito. Me deu liberdade para fazermos aquele trabalho lindo que vocês viram. E acho que, em nenhum momento, ele se sentiu menos hétero, ou menos másculo. Inclusive, ele disse que a masculinidade dele ficou até mais revigorada”, comentou.

Reprodução/YouTube Lucas Lucco e Pabllo Vittar

Além disso, falou da possibilidade de apresentar uma versão brasileira de RuPaul’s Drag Race.”Nunca apresentaria. Acho muita responsabilidade. Acho que a RuPaul tem que vir apresentar. RuPaul sem RuPaul não é RuPaul, é outro nome, de outra pessoa. Nunca pegaria essa responsabilidade para mim. Para fazer uma coisa dessas, tinha que colocar alguém que fosse melhor que RuPaul, e isso não existe. Obrigada”, afirmou.

Pabllo Vittar: bastidores de ‘Então Vai’

Fonte: Vírgula UOL