Pabllo Vittar revela que vai passar a virada de Ano Novo sem calcinha

Durante a coletiva de imprensa do Festival da Virada, em Salvador, Pabllo Vittar revelou que vai passar a virada de Ano Novo sem calcinha. Quando questionada sobre a cor de sua lingerie para o Réveillon, a drag queen mais popular do Brasil disse que dispensa usar a roupa íntima, assim como Anitta fez nas viradas de 2016 e 2017.

Com essa informação, veio a seguinte pergunta dos jornalistas: como você vai fazer para esconder o pênis?

“Estava pensando nisso hoje. Esses dias fui gravar um clipe com o Lucas Lucco na praia e a roupa era muito justa. E, gente, eu tive que esconder o menino com uma fita”, disse Pabllo, e continuou: “Estou pensando em usar essa fita e passar sem calcinha também, para dar boa sorte e começar o ano trabalhando muito“.

