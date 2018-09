Pabllo Vittar revela capa e nome de seu novo álbum

Leia maisPabllo Vittar rompe com grife após dono demonstrar apoio a …Sósia brasileira de Nicki Minaj tenta se encontrar com rapper em …

O segundo álbum de Pabllo Vittar se chamará Não Para Não e teve sua capa revelada nesta quarta (26).

O primeiro single do álbum, Problema Seu, saiu em agosto. O segundo será Disk Me e pode chegar a qualquer momento.

O álbum, que ganha lançamento pela Sony Music, deve chegar ainda em 2018. A capa e o nome do disco foram divulgados pela gravadora.

No Prêmio Multishow, na terça, Pabllo “voou” com asas de anjo.

Relembre nossa galeria com os maiores boatos já inventados sobre a popstar drag.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

1. Cara ou coroa?

Já afirmaram que cantora será novo rosto nas cédulas de R$ 50

Créditos: Divulgação

2. Uma situação surreal

Engravidou bailarina do Faustão

Créditos: Divulgação

3. Terceira via

Será candidata à presidência

Créditos: Divulgação

4. Ensinando a rebolar

Fará turnê por escolas

Créditos: Divulgação

5. De novo, apelando para as crianças

Apresentará programa infantil na TV

Créditos: Divulgação

6. Outra suspeita habitual, a Lei Rouanet.

Receberá R$ 5 milhões da Lei Rouanet

Créditos: Divulgação

7. Falsete à serviço do Brasil

Cantará o hino brasileiro na estreia da Copa

Créditos: Divulgação

Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

1. Cara ou coroa?

Já afirmaram que cantora será novo rosto nas cédulas de R$ 50

Créditos: Divulgação

2. Uma situação surreal

Engravidou bailarina do Faustão

Créditos: Divulgação

3. Terceira via

Será candidata à presidência

Créditos: Divulgação

4. Ensinando a rebolar

Fará turnê por escolas

Créditos: Divulgação

5. De novo, apelando para as crianças

Apresentará programa infantil na TV

Créditos: Divulgação

6. Outra suspeita habitual, a Lei Rouanet.

Receberá R$ 5 milhões da Lei Rouanet

Créditos: Divulgação

7. Falsete à serviço do Brasil

Cantará o hino brasileiro na estreia da Copa

Créditos: Divulgação

Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

Mais galerias

Lady Gaga brilha com look metalizado na première de filme

Antes e depois de filhos de famosos

Ana Paula Renault

Mais galerias

Lady Gaga brilha com look metalizado na première de filme

Antes e depois de filhos de famosos

Ana Paula Renault

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1278992’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL