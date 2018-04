Pabllo Vittar recebe curtida de Rihanna e fica ‘passada’

Fãs enlouqueceram com manifestação de Rihanna no perfil de Pabllo

A cantora Pabllo Vittar ficou “passada” após receber curtida de Rihanna no Instagram. Pabllo postou um vídeo curto mostrando a maquiagem feita para uma apresentação e recebeu a curtira de @badgalriri. Fãs enlouqueceram e encheram o post de comentários sobre a manifestação da cantora norte-americana no perfil de Pablo. O post tem mais de 3 mil comentários e 750 visualizações.

Pabllo é fã de Rihanna e já disse em entrevistas que tem a artista como inspiração para trabalhos.

Pabllo Vittar arrasa nas fantasias de Carnaval

Mia Colucci, de Rebelde

Créditos: Reprodução/Instagram

Jessie, da Equipe Rocket, de Pokémon

Créditos: Reprodução/Instagram

Lady Gaga

Créditos: Reprodução/Instagram

Lady Gaga

Créditos: Reprodução/Instagram

A Noiva, de Kill Bill

Créditos: Reprodução/Instagram

Xuxa!

Créditos: Reprodução/Instagram

Jessie, da Equipe Rocket, de Pokémon

Créditos: Reprodução/Instagram

Lady Gaga

Créditos: Reprodução/Instagram

Lady Gaga

Créditos: Reprodução/Instagram

A Noiva, de Kill Bill

Créditos: Reprodução/Instagram

Xuxa!

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL