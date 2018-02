Pabllo Vittar nega piti em restaurante e manda recado: ‘Vão lavar uma roupa’

(Foto: reprodução/Instagram)

Nesta quarta, 7, Pabllo Vittar se irritou com a notícia de que teria dado piti em um restaurante em São Paulo, onde também teria proibido os garçons de olharem para ela. Pelo stories do Instagram, a drag se defendeu: “Minhas filhas, ontem eu estava em alto mar, no navio da Chilli Beans, e li uma notícia que eu estava num restaurante aqui em São Paulo dando piti, que eu proibi os garçons de me olharem enquanto eu fazia o pedido”.

Pabllo aproveitou e mandou um recado para a jornalista que noticiou o fato: “Bicha, a senhora está sem pauta, né? Pelo amor de Jesus Cristo, me poupe! Vocês são podres. Vão lavar uma roupa’.

Em um outro post publicado na sequência, Pabllo continuou o assunto: “Cadê os vídeos? Eu quero os vídeos! Quero testemunha!”

As infos são do Extra.

Pabllo Vittar

Fonte: Vírgula UOL